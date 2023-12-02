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Шале в Rochechouart, Франция

Шале В архив
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4 объекта найдено
Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Роскошный особняк расположен в регионе Коньяк, Франция. Дом находится между Жарнаком и Руилл…
€988,000
в месяц
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Шале 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 2
Площадь 650 м²
Уникальный замок расположен в 20 км к югу от Ангулема, регион Коньяк, Франция. Старинный зам…
€2,45 млн
в месяц
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Шале 5 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 5
Площадь 900 м²
Превосходный особняк расположен недалеко от города Коньяк, регион Шаранта, Франция. Особняк …
€2,05 млн
в месяц
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Шале 43 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 43 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 43
Площадь 3 000 м²
Фантастическое шато расположено на берегу реки Шаранта в пригороде Коньяка, Франция. Роскошн…
€1,59 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Rochechouart, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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