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Франция
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13 объектов найдено
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Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Monsegur, Франция
14 м²
Великолепный замок в стиле Палладио находится рядом с Монсегюром и включает в себя большое …
€2,70 млн
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Таунхаус 4 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Биарриц, Франция
4
210 м²
Прекрасный таунхаус располагается в центре города Биарриц. Объект недвижимости построен в 20…
€995,000
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Таунхаус 6 спален с мебелью, с садом, у моря
Биарриц, Франция
6
230 м²
Прекрасный таунхаус в городе Биарриц. Планировка объекта недвижимости состоит из 6 спален, в…
€1,53 млн
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Таунхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Биарриц, Франция
6
180 м²
Очаровательный таунхаус в самом сердце города Биарриц во Франции. Жилая площадь занимает 180…
€900,000
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Дом 6 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Англет, Франция
6
250 м²
Уютный дом в курортном городе Англет. Город располагается на юго-западе страны, в департамен…
€1,73 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Биарриц, Франция
3
250 м²
Уютный дом с видом на гольф-поля находится в Биаррице. Общая жилая площадь занимает 250 кв. …
€1,58 млн
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Дом 5 спален с личным бассейном
Биарриц, Франция
5
300 м²
Отличный дом в городе на юго-западе Франции в городе Биарриц. Дом находится рядом с магазина…
€1,99 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Биарриц, Франция
4
320 м²
Отличный дом расположен в Биаррице, Франция. Площадь дома составляет 320 кв.м. Дом с видом н…
€1,70 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Англет, Франция
5
290 м²
Прекрасный дом в городе на берегу Бискайского залива - Англет. Объект недвижимости занимает …
€1,39 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном
Биарриц, Франция
3
245 м²
Красивый дом в жилом районе города Биарриц. Объект недвижимости занимает площадь равную 245 …
€1,18 млн
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Дом 5 спален с мебелью, в центре города, с садом
Биарриц, Франция
5
320 м²
Прекрасный дом в нескольких минутах от центра города Биарриц во Франции. Просторный дом площ…
€950,000
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Дом 5 спален с мебелью, с садом, с теннисным кортом
Louvie-Juzon, Франция
5
320 м²
Шикарный особняк рядом с городом Лувье. Лувье - город на севере Франции в регионе Верхняя Но…
€990,000
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Биарриц, Франция
6
265 м²
Очаровательный дом располагается на красивом ухоженном участке в роскошном курортном городе …
€895,000
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Параметры недвижимости в Атлантические Пиренеи, Франция
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