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Замки в Окситания, Франция

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5 объектов найдено
Замок 30 комнат в Монпелье, Франция
Замок 30 комнат
Монпелье, Франция
Число комнат 30
Площадь 1 300 м²
ЗАМОК В ТУРЕНЕ Замок 30 комнат 29 спален 1300 м² Продается замок с исторической ценнос…
€14,95 млн
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Замок с террасой в Тулуза, Франция
Замок с террасой
Тулуза, Франция
Франция регион Окситания, г.Тулуза   Замок 19 века на берегу реки Гаронн…
€2,10 млн
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Замок в Тулуза, Франция
Замок
Тулуза, Франция
Площадь 750 м²
Франция, г.Тулуза   Замок 19 века   Элегантный замок 19 век…
€1,56 млн
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Замок с террасой, с двором в Метрополия Франции, Франция
Замок с террасой, с двором
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция регион Окситания коммуна Каркасон Замок - имение с виноградника…
€3,95 млн
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Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Тулуза, Франция
Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Тулуза, Франция
Количество спален 8
Площадь 1 200 м²
Шикарное шато расположено в Тулузе, Франция. Исключительная резиденция XIX века расположена …
€2,95 млн
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Параметры недвижимости в Окситания, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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