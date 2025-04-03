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Квартиры с террасой в Nogent-sur-Marne, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 1 комната
Villiers-sur-Marne, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
$233,024
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Квартира 4 комнаты в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 4 комнаты
Villiers-sur-Marne, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
$621,857
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Параметры недвижимости в Nogent-sur-Marne, Франция

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