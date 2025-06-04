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Жильё в Mulhouse, Франция

Kingersheim
18
73 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$174,130
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$203,185
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Квартира 3 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 3 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$261,238
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
| Апартаменты
$256,115
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
| Апартаменты
$256,571
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Квартира 4 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 4 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$309,615
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Квартира 3 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 3 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$262,376
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
| Апартаменты
$244,163
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
| Апартаменты
$186,680
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$202,616
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Квартира 1 спальня в Mulhouse, Франция
Квартира 1 спальня
Mulhouse, Франция
Количество спален 1
| Апартаменты
$142,742
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$198,063
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Квартира 3 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 3 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$264,653
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
| Апартаменты
$264,084
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Квартира 4 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 4 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 3
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$367,668
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Квартира 2 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 2 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$199,201
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$205,605
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$226,169
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Этаж 4
| Апартаменты
$202,616
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$235,175
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$169,762
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Квартира 3 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 3 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$268,068
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Квартира 4 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 4 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 91 м²
Этаж 3
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$372,221
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$165,208
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$243,751
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Квартира 3 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 3 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$246,440
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$169,762
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$191,233
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Квартира 3 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 3 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
| Апартаменты
$209,603
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$165,223
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