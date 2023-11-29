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Франция
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Метрополия Франции
Шале
Шале в Метрополия Франции, Франция
Шале
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23 объекта найдено
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Шале 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Megeve, Франция
17
10
750 м²
2
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машине от…
€13,00 млн
1
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Шале 4 спальни
Les Allues, Франция
4
3
LES 3 VALLEES: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОМАНИЯ Эта программа будет построена в районе Лайтеле, в Мери…
€1,28 млн
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Шале 4 спальни
Praz-sur-Arly, Франция
4
3
Этот проект в Haut Savoie предлагает Studio Apartments 4, которые идеально расположены и отк…
€1,42 млн
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Шале 4 спальни
Tignes, Франция
4
4
13 Шале 13 ДИЗАЙНЕРОВ ОДИН ШАЛЕТ, ОДИН ДИЗАЙНЕР, ОДИН ИЗ РАБОТЫ ИСКУССТВА 13 шале, 13 извест…
€4,10 млн
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Шале 3 спальни
Les Gets, Франция
3
2
Искусство жизни сделано в Les Gets. Фортуна поддерживает смелый девиз Les Gets. Этот средне-…
€925,000
1
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Шале 6 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
6
273 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€4,00 млн
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Шале 4 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
4
204 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€3,06 млн
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Шале 5 спален с кондиционером, в центре города, с интернетом
Альбервиль, Франция
5
225 м²
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
€3,26 млн
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Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
3
327 м²
Современное шале расположено в частном и тихом жилом районе Куршевель Вилладж, Куршевель 155…
€3,78 млн
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Шале 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
6
366 м²
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
€11,50 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Альбервиль, Франция
4
240 м²
Роскошное шале расположено у подножья горнолыжных склонов в Куршевеле, Франция. Шале в тради…
€4,50 млн
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Шале с сауной
Альбервиль, Франция
938 м²
Франция департамент Савойя, регион Рона-Альпы горнолыжный курорт Куршевель …
€12,00 млн
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Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
5
700 м²
Роскошный особняк расположен в регионе Коньяк, Франция. Дом находится между Жарнаком и Руилл…
€988,000
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Шале с гаражом, с садом, с пирсом
Nogent-sur-Marne, Франция
4 м²
Прекрасный особняк в Ножан-сюр-Марн, Иль-де-Франс. В доме 4 роскошные спальни с ванными ком…
€3,50 млн
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Шале с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Дордонь, Франция
4 м²
Чудесный особняк расположен в тихом живописном местечке в Бомон-дю-Перигор недалеко от Берже…
€3,10 млн
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Шале 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Париж, Франция
3
1 047 м²
Роскошный особняк, недавно полностью отреставрированный в современном стиле, расположен в 7…
€50,00 млн
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Шале 16 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Бордо, Франция
16
1 115 м²
Превосходное шато расположено в Бордо, Франция. Особняк построенный в 1905 году расположен н…
€3,30 млн
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Шале 4 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Париж, Франция
4
500 м²
Городской особняк с видом на Эйфелеву башню расположен в исключительном месте рядом с авеню…
€25,00 млн
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Шале 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
4
160 м²
Старинный особняк 1800 года постройки расположен в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Из ок…
€880,000
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Шале 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
2
650 м²
Уникальный замок расположен в 20 км к югу от Ангулема, регион Коньяк, Франция. Старинный зам…
€2,45 млн
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Шале 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Тулуза, Франция
2
1 400 м²
Старинное шато расположено недалеко от Тулузы, Франция. Шато площадью 1400 кв.м состоит из о…
€2,80 млн
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Шале 5 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
5
900 м²
Превосходный особняк расположен недалеко от города Коньяк, регион Шаранта, Франция. Особняк …
€2,05 млн
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Шале 43 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
43
3 000 м²
Фантастическое шато расположено на берегу реки Шаранта в пригороде Коньяка, Франция. Роскошн…
€1,59 млн
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Параметры недвижимости в Метрополия Франции, Франция
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