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Квартиры с гаражом в Лионской метрополии, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Lyon, Франция
Квартира 2 комнаты
Lyon, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
КВАРТИРЫ С ВЫХОДОМ В САД!  🌿 LE CALISTÉ – СПОКОЙСТВИЕ И УДОБСТВО РЯДОМ С ЛИОНОМ 🏙️ 📍 58-…
$282,829
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Квартира 2 комнаты в Lyon, Франция
Квартира 2 комнаты
Lyon, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
КВАРТИРА БЛИЗКОГО СРОКА СДАЧИ, уже в 2025 🏡 WELLCOME HARMONY – LYON (69007) 📍 Адрес: 137…
$343,920
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Лионской метрополии, Франция

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