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Квартиры-студии в Лионской метрополии, Франция

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10 объектов найдено
Студия 1 спальня в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Студия 1 спальня
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$98,067
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Студия 1 спальня в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Студия 1 спальня
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$105,276
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Студия 1 спальня в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Студия 1 спальня
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$103,559
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
Расположенная в нескольких шагах от станции метро (линия D), эта жилплощадь очень популярна …
$99,440
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Студенческая жилплощадь идеально расположена в одном из крупнейших деловых и учебных районов…
$85,022
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Студия 1 спальня в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Студия 1 спальня
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$98,067
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Студия
$92,002
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Студия 1 спальня в 331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Студия 1 спальня
331 Ecole de Sante des Armees, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
Откройте двери дружелюбной и теплой жилплощади , где вы сможете воспользоваться близостью ка…
$98,410
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Студия
$66,141
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Студия 1 спальня в Lyon, Франция
Студия 1 спальня
Lyon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
Расположенная в нескольких шагах от станции метро (линия D), эта жилплощадь очень популярна …
$109,052
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Параметры недвижимости в Лионской метрополии, Франция

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