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Шале в Жиронда, Франция

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1 объект найдено
Шале 16 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Бордо, Франция
Шале 16 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Бордо, Франция
Количество спален 16
Площадь 1 115 м²
Превосходное шато расположено в Бордо, Франция. Особняк построенный в 1905 году расположен н…
€3,30 млн
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Параметры недвижимости в Жиронда, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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