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Квартиры в Гар, Франция

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
€243,000
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Квартира 2 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Etoile Hoche отличается своей решительно современной архитек…
€169,000
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Квартира 2 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
€159,800
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Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
€261,000
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Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
€239,000
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Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
€229,000
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Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
€235,000
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Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
€269,000
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Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
€254,000
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Квартира 3 комнаты в Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
€253,000
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Параметры недвижимости в Гар, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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