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Дуплексы во Франции

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Больё-сюр-Мер, Франция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Больё-сюр-Мер, Франция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
Квартира-дюплекс, расположена в центре Больё-сюр-Мер в тихом, спокойном месте, 100м². 2 этаж…
€990,000
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Параметры недвижимости во Франции

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