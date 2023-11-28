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Магазины во Франции

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2 объекта найдено
Магазин в Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
Площадь 358 м²
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
€1,65 млн
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Магазин в Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
Площадь 275 м²
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du Bd.…
€1,33 млн
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