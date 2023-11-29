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Жильё в Colmar-Ribeauville, Франция

квартиры
27
27 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€326,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€256,000
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Квартира 5 комнат в Кольмар, Франция
Квартира 5 комнат
Кольмар, Франция
Комнаты 5
Площадь 105 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€370,000
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Квартира 1 комната в Кольмар, Франция
Квартира 1 комната
Кольмар, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€148,000
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Квартира 1 комната в Кольмар, Франция
Квартира 1 комната
Кольмар, Франция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€130,000
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Квартира 1 комната в Кольмар, Франция
Квартира 1 комната
Кольмар, Франция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€135,000
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Квартира 1 комната в Кольмар, Франция
Квартира 1 комната
Кольмар, Франция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€165,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€172,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€170,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€167,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€175,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€208,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€186,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€228,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€251,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€256,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€251,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€252,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€306,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€301,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€298,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€304,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€326,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€319,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€316,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: немедленно Забронируйте квартиру онлайн с 0€* без предоплаты!     Кольм…
€273,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Дата сдачи объекта: немедленно Забронируйте квартиру онлайн с 0€* без предоплаты!     Кольм…
€338,000
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Параметры недвижимости в Colmar-Ribeauville, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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