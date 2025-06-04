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Квартиры-студии в Приморской Шаранте, Франция

Ла Рошель
17
Jonzac
4
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21 объект найдено
Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Студия
$168,467
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
| Студия
$224,243
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
| Студия
$233,350
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Студия
$173,020
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$180,419
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Студия 1 спальня в Merignac, Франция
Студия 1 спальня
Merignac, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$86,396
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
| Студия
$177,573
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Студия
$193,509
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 1
| Студия
$188,956
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 1
| Студия
$193,509
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$172,451
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$165,052
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Студия
$182,127
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Студия 1 спальня в Merignac, Франция
Студия 1 спальня
Merignac, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$92,771
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$165,052
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Студия 1 спальня в Merignac, Франция
Студия 1 спальня
Merignac, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$85,486
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$165,052
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Студия
$193,509
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Merignac, Франция
Студия 1 спальня
Merignac, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Дочерняя компания присутствует на рынке частных апартаментов для студентов более 20 лет. Эт…
$85,486
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$180,419
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 1
| Студия
$185,541
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Параметры недвижимости в Приморской Шаранте, Франция

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