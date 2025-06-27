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Жильё в Бресте, Франция

квартиры
15
15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$313,803
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$313,803
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$299,706
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$300,062
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$284,700
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$295,920
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$290,616
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$281,986
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$285,574
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$293,118
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$294,594
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$283,980
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$303,342
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$294,594
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$297,868
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Параметры недвижимости в Бресте, Франция

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