  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Нижний-Рейн
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Нижнем-Рейне, Франция

Страсбург
9
9 объектов найдено
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$425,259
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$405,507
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$404,345
Вилла в Страсбург, Франция
Вилла
Страсбург, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Жилплощадь, которая находится в районе Кроненбург в Страсбурге, предлагает три типа жилья: д…
$368,326
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$431,069
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$412,478
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$412,478
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$439,202
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$425,259
