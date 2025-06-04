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Жильё в Avranches, Франция

квартиры
58
58 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 2 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$177,367
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Квартира 4 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 4 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$400,506
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$254,608
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$272,344
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
| Апартаменты
$240,304
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$263,190
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$272,725
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$270,056
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$258,422
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$266,623
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
| Апартаменты
$234,582
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Квартира 2 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 2 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$170,692
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$257,468
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$268,911
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
| Апартаменты
$275,777
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Квартира 4 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 4 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$357,595
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$262,237
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$271,200
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Квартира 2 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 2 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$176,414
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$245,072
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Квартира 2 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 2 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$187,857
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Квартира 1 спальня в Le Val Borel, Франция
Квартира 1 спальня
Le Val Borel, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$155,434
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$265,097
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Квартира 1 спальня в Le Val Borel, Франция
Квартира 1 спальня
Le Val Borel, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$147,806
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Квартира 2 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 2 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$164,971
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Квартира 2 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 2 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$174,506
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
| Апартаменты
$258,422
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$247,933
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Квартира 3 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 3 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$249,839
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Квартира 4 спальни в Le Val Borel, Франция
Квартира 4 спальни
Le Val Borel, Франция
Количество спален 4
Площадь 104 м²
| Апартаменты
$376,667
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Параметры недвижимости в Avranches, Франция

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