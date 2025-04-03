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Квартиры с садом в Antony, Франция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 2 комнаты
Le Plessis-Robinson, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
$311,981
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Квартира 2 комнаты в Chatenay-Malabry, Франция
Квартира 2 комнаты
Chatenay-Malabry, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
$352,787
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Квартира 2 комнаты в Le Plessis-Robinson, Франция
Квартира 2 комнаты
Le Plessis-Robinson, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
$378,663
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