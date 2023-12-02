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Замки в Angouleme, Франция

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1 объект найдено
Замок 7 спален с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie в Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Замок 7 спален с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Комнаты 14
Площадь 540 м²
В 2 минутах от одной из средневековых деревень, классифицированных как одна из самых красивы…
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Angouleme, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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