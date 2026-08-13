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Жилье в Альфорвилле, Франция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Альфорвилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Альфорвилль, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
$447,322
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