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Жильё в Альфорвилль, Франция

5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Альфорвилль, Франция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой в Альфорвиль, Франция
Квартира 3 комнаты с парковкой
Альфорвиль, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Откройте для себя свою новую резиденцию с современной архи…
€428,300
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Квартира 3 комнаты с парковкой в Альфорвиль, Франция
Квартира 3 комнаты с парковкой
Альфорвиль, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Откройте для себя свою новую резиденцию с современной архи…
€427,300
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Квартира 3 комнаты с парковкой в Альфорвиль, Франция
Квартира 3 комнаты с парковкой
Альфорвиль, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Откройте для себя свою новую резиденцию с современной архи…
€433,700
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Квартира 3 комнаты с парковкой в Альфорвиль, Франция
Квартира 3 комнаты с парковкой
Альфорвиль, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Откройте для себя свою новую резиденцию с современной архи…
€415,300
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