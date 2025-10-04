Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Лапландия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
14
Kemi Tornio sub region
59
Торнио
26
Район Восточная Лапландия
19
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Торнио, Финляндия
Коттедж 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$35,190
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
