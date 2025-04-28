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Коттеджи в Лапландии, Финляндия

Fell Lapland sub region
5
Район Восточная Лапландия
8
Кемиярви
7
Колари
3
Коттедж Удалить
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17 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Торнио, Финляндия
Коттедж 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
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$44,311
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Коттедж 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Это идеально расположенный коттедж с современными удобствами для тех, кто ищет спокойствия. …
$179,517
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Коттедж 2 комнаты в Муонио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Муонио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
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$169,291
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Коттедж 1 комната в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
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$129,525
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Коттедж 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
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$181,221
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$192,015
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Коттедж 2 комнаты в Unarin Luusua, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Unarin Luusua, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
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$92,031
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Коттедж 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
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$56,241
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 4 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Чудесный бревенчатый домик на берегу Кемиярви, недалеко от склонов и трасс Суомутунтури. Это…
$224,964
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
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$139,751
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 5 комнат в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
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$312,451
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Коттедж 2 комнаты в Посио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Посио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$112,587
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$189,919
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Коттедж 4 комнаты в Муонио, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Муонио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
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$198,832
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Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$483,327
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Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$471,955
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Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$482,878
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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