Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Салла
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Салле, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Салла, Финляндия
Дом 6 комнат
Салла, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$186,136
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 2 комнаты в Салла, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Салла, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$64,412
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Салла, Финляндия
Вилла 5 комнат
Салла, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Are you looking for a unique combination of natural tranquility and quality living? This stu…
$232,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти