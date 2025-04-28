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Дома с террасой в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
13
Kemi Tornio sub region
40
Торнио
22
Fell Lapland sub region
19
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6 объектов найдено
Коттедж 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Это идеально расположенный коттедж с современными удобствами для тех, кто ищет спокойствия. …
$179,517
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Вилла 5 комнат в Салла, Финляндия
Вилла 5 комнат
Салла, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная бревенчатая вилла расположена у подножия Саллатунтури, рядом с новым национ…
$232,918
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Рануа, Финляндия
Дом 6 комнат
Рануа, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Продается просторный отдельно стоящий дом недалеко от центра Рануа! Эта квартира предоставля…
$111,346
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 6 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$528,326
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 2 комнаты в Unarin Luusua, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Unarin Luusua, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$92,031
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 4 комнаты в Муонио, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Муонио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$198,832
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Типы недвижимости в Лапландии

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

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