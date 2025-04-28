Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Лапландия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
13
Kemi Tornio sub region
40
Торнио
22
Fell Lapland sub region
19
Показать больше
4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Кеминмаа, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеминмаа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$301,089
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Kylaniemi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Kylaniemi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$407,890
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 2 комнаты в Unarin Luusua, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Unarin Luusua, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$92,031
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Вилла 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$396,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Лапландии

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти