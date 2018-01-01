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Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки

Порвоо, Финляндия
от
€469,000
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
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О комплексе

  • Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб )
  • А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте
  • Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов
  • От 80 до 130 м2 жилой площади
  • Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов
  • Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов
  • Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года
  • Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли )
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 99.0
Цена за м², EUR 3 369
Цена квартиры, EUR 336 600
Квартиры Дуплекс
Площадь, м² 99.0
Цена за м², EUR 3 369
Цена квартиры, EUR 336 600
Местонахождение новостройки
Порвоо, Финляндия

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Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки
Порвоо, Финляндия
от
€469,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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