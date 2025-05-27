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Виллы возле озера в Египте

Хургада
5
Красное Море
13
Al Ahia
3
Вилла Удалить
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2 объекта найдено
Вилла в Красное Море, Египет
Вилла
Красное Море, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 2
О Long Beach Residence: Long Beach Residence в Хургаде — это эксклюзивный роскошный курор…
Цена по запросу
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Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 4
О жилом комплексе Long Beach Residence – Хургада Long Beach Residence — это эксклюзивный …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Египте

с гаражом
с садом
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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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