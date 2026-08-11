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Виллы в Хургаде, Египет

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2 объекта найдено
Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Откройте для себя ONE7, наш главный жилой комплекс в самом сердце Хургады, где высокий урове…
$740,766
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Вилла в Хургада, Египет
Вилла
Хургада, Египет
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$955,072
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

Недорогая
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