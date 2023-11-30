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Виллы в Хургада, Египет

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5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Хургада, Египет
Вилла 3 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Новая вилла с бассейном в районе Магавиш   Вилла расположена в тихом районе Магавиш – …
€182,107
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Вилла 3 спальни в Хургада, Египет
Вилла 3 спальни
Хургада, Египет
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Вилла с 3-мя спальнями в Hermitage Resort – Makadi.   Площадь участка: 804 м2 Площа…
€118,369
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Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море в Хургада, Египет
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море
Хургада, Египет
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
€299,000
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Вилла 4 спальни с видом на море в Хургада, Египет
Вилла 4 спальни с видом на море
Хургада, Египет
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
€384,000
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Вилла 6 спален в Хургада, Египет
Вилла 6 спален
Хургада, Египет
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
€900,000
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Параметры недвижимости в Хургада, Египет

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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