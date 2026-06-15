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Жилой комплекс Athena Resort

Хургада, Египет
от
$62,533
от
$1,911/м²
;
6
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ID: 39823
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

О комплексе

Перевод
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Athena Resort - это премиальный жилой и курортный комплекс в Аль-Ахьяа, Хургада, вдохновленный вечной греческой архитектурой и предназначенный для современной жизни на Красном море.

Проект, разработанный Al Arabia Development, охватывает около 15 000 кв.м., причем только 20% предназначены для зданий и 80% для ландшафтных зеленых зон и открытых пространств, создавая просторную и курортную среду.

Разработка включает в себя 370 жилых единиц и предлагает широкий спектр удобств, включая 5 бассейнов, бассейн с подогревом, джакузи, спа-салон на крыше, полностью оборудованный тренажерный зал, ландшафтные сады, кафе, амфитеатр в римском стиле, безопасность 24/7, CCTV, профессиональное управление недвижимостью и варианты апартаментов с обслуживанием.

Athena Resort подходит для домов отдыха, постоянного проживания и инвестиций в недвижимость. Покупатели получают выгоду от зарегистрированной собственности на свободное владение через официальный Зеленый контракт, гибкие планы платежей и сильный потенциал для дохода от аренды и долгосрочного увеличения капитала.

Расположенный в растущем районе Аль-Ахьяа Хургады, проект предлагает легкий доступ к образу жизни на Красном море и окружающим прибрежным направлениям.

Ожидаемая поставка: июнь 2029.

Athena Resort, вдохновленный Грецией. Сделано для роскоши. Предназначен для инвестиций.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.0
Цена за м², USD 1,969
Цена квартиры, USD 90,558
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 34.0 – 43.0
Цена за м², USD 1,969 – 2,084
Цена квартиры, USD 70,871 – 84,652

Местонахождение на карте

Хургада, Египет
Образование
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс Athena Resort
Хургада, Египет
от
$62,533
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Hurghadians Property
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