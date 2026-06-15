Жилой комплекс Athena Resort



Athena Resort - это премиальный жилой и курортный комплекс в Аль-Ахьяа, Хургада, вдохновленный вечной греческой архитектурой и предназначенный для современной жизни на Красном море.

Проект, разработанный Al Arabia Development, охватывает около 15 000 кв.м., причем только 20% предназначены для зданий и 80% для ландшафтных зеленых зон и открытых пространств, создавая просторную и курортную среду.

Разработка включает в себя 370 жилых единиц и предлагает широкий спектр удобств, включая 5 бассейнов, бассейн с подогревом, джакузи, спа-салон на крыше, полностью оборудованный тренажерный зал, ландшафтные сады, кафе, амфитеатр в римском стиле, безопасность 24/7, CCTV, профессиональное управление недвижимостью и варианты апартаментов с обслуживанием.

Athena Resort подходит для домов отдыха, постоянного проживания и инвестиций в недвижимость. Покупатели получают выгоду от зарегистрированной собственности на свободное владение через официальный Зеленый контракт, гибкие планы платежей и сильный потенциал для дохода от аренды и долгосрочного увеличения капитала.

Расположенный в растущем районе Аль-Ахьяа Хургады, проект предлагает легкий доступ к образу жизни на Красном море и окружающим прибрежным направлениям.

Ожидаемая поставка: июнь 2029.

Athena Resort, вдохновленный Грецией. Сделано для роскоши. Предназначен для инвестиций.