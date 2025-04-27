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Квартиры с видом на море в Красном Море, Египет

Хургада
124
Al Hadaba
72
Al Ahia
11
Gamsha
7
Квартира Удалить
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133 объекта найдено
Квартира 1 комната в Хургада, Египет
Квартира 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/6
$90,968
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью укомплектованная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейн…
$130,000
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Квартира 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$81,712
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
Welcome to your dream home by the sea Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahya…
$25,291
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Добро пожаловать в курортный комплекс Holidays Park Resort, где роскошь сочетается с удобств…
$100,087
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/6
Пpодаeтcя квартира с 1 спальнeй и видом нa моpe. Собственный пляж. Жилой кoмплeкc. Hoвoе с…
$73,825
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3
Живите той жизнью, которую заслуживаете Наслаждайтесь тропической гармонией и прибрежным оча…
$78,912
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Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1
Квартира с 2 спальнями и видом на море в Хургаде Описание недвижимости Просторная кварти…
$120,005
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Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3
О квартире с одной спальней в курортном комплексе Storia Del Mare Квартира с одной спальн…
$86,007
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Абсолютно новая просторная квартира с 1 спальней в Casablanca Beach. Просторная квартира …
$74,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Введение Откройте для себя современную жизнь в самом сердце Эль-Гуны с этой элегантной кв…
$269,712
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Живите так, как заслуживаете Откройте для себя современный прибрежный стиль жизни в востр…
$32,808
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
О квартире с одной спальней в проекте 3 Pyramids Resort Однокомнатные квартиры в комплекс…
$48,160
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Кондо 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира с 2 спальнями и видом на море в компаунде с приватным пляжем. Простор…
$125,077
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/5
Доступная недвижимость на набережной Хургада. План оплаты 4 года. La Bella Resort - это совр…
$102,795
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3
Детали собственности Полностью меблированные апартаменты с одной спальней, площадью 61.5 кв.…
$98,086
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Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Введение Long Beach Residence — это престижное развитие недвижимости в Хургаде, предлагаю…
$62,078
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Квартира 4 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 4 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — панорамный вид на море прямо на пляже. Наслаждайтесь …
$89,457
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Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/6
Приобретите свою квартиру в самом сердце Хургады прямо сейчас. В нашем проекте вы можите …
$67,558
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
Просторная, абсолютно новая квартира с 2 спальнями расположена в жилом доме в районе Арабия.…
$61,827
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2
О квартире в комплексе Aldau Heights Квартира имеет общую площадь около 111 м² (чистая жи…
$150,622
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Кондо 1 комната в Красное Море, Египет
Кондо 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Уникальный бутик-комплекс в самом центре Сахль Хашиш. Mirador Sahl Hasheesh — это уникаль…
$93,464
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
О студии в комплексе Aldau Heights Студия имеет общую площадь около 62 м² (чистая жилая п…
$81,860
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Квартира 4 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 4 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Введение CALA Residences — это премиальный жилой комплекс в Хургаде, предлагающий элегантный…
$189,669
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2
Живите той жизнью, которую заслуживаете Испытайте городской стиль жизни на берегу Красного м…
$156,915
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Квартира 2 комнаты в Al Qusair City, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Qusair City, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Введение Живите в самом сердце самого престижного жилого района Хургады – Аль-Каусар. Эти но…
$72,594
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вот перевод: О студии в La Vista Magawish Эта готовая к заселению, но ещё не меблирова…
$31,543
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort - это соврем…
$32,025
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Жилой комплекс Sea light Arabia. Готовые студии и квартиры с рассрочкой платежа на 1 год. По…
$25,935
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Кондо 2 комнаты в Красное Море, Египет
Кондо 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней в Мангруви Резиденс, Эль Гуна. Светлая квартира с 1 спальней рас…
$250,000
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Типы недвижимости в Красном Море

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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