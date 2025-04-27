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Квартиры около гольф-клуба в Красном Море, Египет

Хургада
124
Al Hadaba
72
Al Ahia
11
Gamsha
7
Квартира Удалить
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8 объектов найдено
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью укомплектованная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейн…
$130,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 1 комната в Красное Море, Египет
Кондо 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Уникальный бутик-комплекс в самом центре Сахль Хашиш. Mirador Sahl Hasheesh — это уникаль…
$93,464
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 2 комнаты в Красное Море, Египет
Кондо 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней в Мангруви Резиденс, Эль Гуна. Светлая квартира с 1 спальней рас…
$250,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейнами…
$154,684
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 1 комната в Хургада, Египет
Кондо 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Cala Sahl Hasheesh-роскошная недвижимость на престижном курорте. Cтудии, апартаменты и пентх…
$54,850
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
Holidays Park Resort – роскошный жилой комплекс с сервисом 5-звездочного отеля. Holidays …
$50,160
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Жилая резиденция премиум класса с собственным пляжем Veranda в районе Сахль Хашиш. Студии и …
$89,375
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 3 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 2/3
Светлая, абсолютно новая 2-комнатная квартира, расположенная в резиденции G Cribs, Эль-Гуна.…
$226,000
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KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости в Красном Море

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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