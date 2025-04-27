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Квартиры с гаражом в Красном Море, Египет

Хургада
124
Al Hadaba
72
Al Ahia
11
Gamsha
7
Квартира Удалить
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34 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью укомплектованная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейн…
$130,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
Welcome to your dream home by the sea Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahya…
$25,291
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Квартира 4 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 1/7
Продается квартира с 3-мя спальнями. Район Эль-Каусер Жилой комплекс. Новое строительс…
$210,010
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Квартира 4 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/5
Доступная недвижимость на набережной Хургада. План оплаты 4 года. La Bella Resort - это совр…
$102,795
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Кондо 1 комната в Красное Море, Египет
Кондо 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Уникальный бутик-комплекс в самом центре Сахль Хашиш. Mirador Sahl Hasheesh — это уникаль…
$93,464
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KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort - это соврем…
$32,025
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Дворец Белла Новый безопасный комплекс имеет большой бассейн. В отеле есть множество апартам…
$22,356
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейнами…
$154,684
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?  Нет? Тогда это время! Фантастический проект …
$38,641
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Продается квартира   в Хургаде, ЕгипетОписание Доступная недвижимость на набережной ХургадыП…
$72,645
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/7
Продается квартира-студия с видом на море Жилой комплекс. Новое строительство. Рассроч…
$71,211
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Кондо 1 комната в Хургада, Египет
Кондо 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Cala Sahl Hasheesh-роскошная недвижимость на престижном курорте. Cтудии, апартаменты и пентх…
$54,850
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/7
Продается квартира с 1 спальней и видом на море Жилой комплекс. Новое строительство. Р…
$95,484
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/5
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
$74,073
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Приветствую вас всех в нашем новом и вдохновляющем проекте “ Majra ” ! Majra расположен в ра…
$47,721
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Мы рады приветствовать Вас в нашем новом вдохновляющем проекте La Bella Resort. Эта уникальн…
$30,187
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Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Aqua Infinity Resort: Your Oasis by the Red Sea Welcome to Aqua Infinity Resort, the late…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Студия с просторным балконом и открытой кухней – Хургада, Красное море О студии: Эта сти…
$43,263
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
Общая информация о проекте  La Bella Resort hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Все…
$51,703
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 4/5
Апартаменты с 2 спальнями и видом на море в отеле Samra Bay. Роскошные апартаменты с двум…
$172,359
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
$61,261
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Welcome to La Luna Garden, an exclusive residential development located in the serene neighb…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Полностью укомплектованная квартира с 1 спальней в новом компаунде с приватным пляжем Сканди…
$75,279
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 4/7
Продается квартира с 1 спальней Адрес: Египет, Хургада, район Эль-Каусер Цена: 80 300 …
$86,631
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?  Нет? Тогда это время! Фантастический проект …
$62,990
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
Holidays Park Resort – роскошный жилой комплекс с сервисом 5-звездочного отеля. Holidays …
$50,160
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort –   это совр…
$52,121
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Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — вид на море, собственный пляж и 0% платы за рассрочку…
$72,428
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
$49,760
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/43
Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahyaa, Hurghada, that offers spacious and mod…
$37,323
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Типы недвижимости в Красном Море

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Красном Море, Египет

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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