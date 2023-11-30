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Египет
Жилая
мухафаза Красное Море
Студии
Квартиры-студии в мухафаза Красное Море, Египет
Студия
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12 объектов найдено
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
1
1
41 м²
2/43
Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahyaa, Hurghada, that offers spacious and mod…
€35,000
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
1
1
46 м²
1/4
Мы рады приветствовать Вас в нашем новом вдохновляющем проекте La Bella Resort. Эта уникальн…
€30,500
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
1
1
40 м²
3/6
Welcome to your dream home by the sea Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahya…
€23,200
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Хургада, Египет
1
1
49 м²
3/7
Продается квартира-студия с видом на море Жилой комплекс. Новое строительство. Рассроч…
€66,800
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Хургада, Египет
1
1
72 м²
6/7
Продается студия площадью 72 кв/м Собственный бесплатный пляж Адрес: Египет, Хургада, …
€49,730
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Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1
1
46 м²
1/5
Студия на продажу в районе Интерконтиненталь. Ухоженный дом рядом с отелем Sentido C…
€18,429
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Хургада, Египет
1
1
60 м²
2/5
Приветствую вас всех в нашем новом и вдохновляющем проекте “ Majra ” ! Majra расположен в ра…
€49,000
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Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1
1
52 м²
2/5
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс «Гавайи Резорт» на роскошном курорте международног…
€75,847
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
1
1
40 м²
4/6
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?&NBSP; Нет? Тогда это время!&NBSP;Фантастическ…
€39,000
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Студия 1 спальня
Хургада, Египет
1
1
52 м²
2/5
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс «Гавайи Резорт» на роскошном курорте международног…
€75,847
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Студия 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Хургада, Египет
2
1
44 м²
1/5
Дворец Белла Новый безопасный комплекс имеет большой бассейн. В отеле есть множество апартам…
€22,564
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Хургада, Египет
2
1
46 м²
1/5
Доступная недвижимость на набережной ХургадыПлан оплаты до 4 летLa Bella Resort - это соврем…
€32,030
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