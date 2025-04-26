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Квартиры с садом в Хургаде, Египет

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33 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
Стильная меблированная квартира с 2 спальнями в компаунде с бассейном. Продается стильная…
$58,440
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/7
Продается квартира с 1 спальней  - Новое строительство - Гринконтракт + пакет документ…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/5
Апартаменты на продажу в Tiba Golden, Хургада – 2 спальни, вид на бассейн. Предлагаем на …
$83,000
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Кондо 1 комната в Хургада, Египет
Кондо 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Scandic Resort-проект с пляжем в центральной части Хургады! Рассрочка до 4-х лет на готовые …
$55,015
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Студия находится на втором этаже жилого комплекса Даймонд резорт. Общая площадь составляет …
$42,500
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Полностью укомплектованная квартира с 1 спальней в новом компаунде с приватным пляжем Сканди…
$75,279
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Новый жилой комплекс расположен в самом центре туристического променада Мамша . Доступен ком…
$71,800
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Добро пожаловать в La Vista Magawish ResortLa Vista Magawish Resort — это роскошный жилой пр…
$32,402
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2/5
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе Сулидер. Жилой комплекс Сулидер расположен в центр…
$61,500
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Район Сахль Хашиш расположен на юге Хургады и является одним из престижных и популярных сред…
$105,688
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Апартаменты с 1 спальней в фешенебельном комплексе на первой линии Скандик Резорт. Уютная…
$90,000
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
Студия общей площадью 51м2 расположена на втором этаже нового ухоженного комплекса с несколь…
$22,000
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Кондо 1 комната в Хургада, Египет
Кондо 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Cala Sahl Hasheesh-роскошная недвижимость на престижном курорте. Cтудии, апартаменты и пентх…
$54,850
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
Новая квартира с 2 спальнями в компаунде с пляжем Casablanca Beach. Уютная квартира с дву…
$72,000
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Квартира 5 комнат в Хургада, Египет
Квартира 5 комнат
Хургада, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Просторная атмосферная квартира площадью 250м2 полностью готовая к комфортному проживанию. …
$131,327
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью укомплектованная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейн…
$130,000
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Majra Resort - это новый жилой комплекс с апартаментами повышенной комфортности, уникального…
$76,125
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Абсолютно новая меблированная студия в комплексе с пляжем на Туристическом Променаде. Оче…
$81,390
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Абсолютно новая просторная квартира с 1 спальней в Casablanca Beach. Просторная квартира …
$74,000
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивная продажа: студия в современном комплексе. Предлагается на продажу новая студи…
$22,500
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Кондо 4 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
Стильная и просторная квартира с 3 спальнями в районе Эль Каусер. Квартира расположена на…
$109,000
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейнами…
$154,684
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Просторная и светлая студия находится на третьем высоком этаже жилого комплекса Тиба Голден.…
$41,150
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Студия с видом на море и бассейны в жилом комплексе с пляжем Селена Бэй. Абсолютно новая …
$61,082
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Студия в новом комплексе с доступом к пляжу Tiba Golden. Уютная и светлая студия на треть…
$45,000
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Студия с мебелью и техникой в жилом комплексе с личным пляжем Tiba Golden. Продается студ…
$66,314
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
Квартира с 1 спальней и видом на бассейн в компаунде Тиба Резорт. Меблированная квартира …
$33,000
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Студия с просторным балконом и открытой кухней – Хургада, Красное море О студии: Эта сти…
$43,263
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Cordoba-новый проект на севере Хургады. Cordoba - новый проект на финальной стадии строит…
$28,718
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
Квартира расположена в современном жилом комплексе с собственным пляжем и бассейнами, на пеш…
$82,067
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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