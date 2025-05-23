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Квартиры возле озера в Хургаде, Египет

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22 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
О комплексе Holidays Park: Откройте для себя курорт Holidays Park — первоклассное место на …
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
О Cala Sahl Hasheesh: Cala Sahl Hasheesh — это роскошный жилой и курортный комплекс, распол…
Цена по запросу
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Кондо в Хургада, Египет
Кондо
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/3
Описание: Oro Beach Resort расположен в идеальном месте на улице Эль-Ахья в Хургаде, напрот…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 4/4
1-комнатная квартира с видом на море в Scandic Resort, Хургада – Готова к заселению Цена пр…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Хургада, Египет
Квартира 3 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
О Storia: Курорт Storia del Mare — это гармоничное сочетание современной элегантности, ро…
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
Bella Bay Beach Resort & Spa – Роскошная жизнь у моря в Хургаде Bella Bay Beach Resort & …
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/6
О Storia: Storia del Mare Resort — это потрясающее сочетание современной элегантности, роск…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
О проекте Florenza: Florenza Khamsin — это уникальный курортный комплекс с двойной концепци…
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Bella Bay Beach Resort & Spa – Роскошная Жизнь у Моря в Хургаде Bella Bay Beach Resort & …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
О комплексе Florenza: Florenza Khamsin — уникальный проект с концепцией двух курортов, ра…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Хургада, Египет
Квартира 3 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Курорт Holidays Park – Роскошная жизнь на Красном море О комплексе Holidays Park: Откр…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1
О Holidays Park Откройте для себя Holidays Park Resort – элитный курорт на Красном море, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Russian Translation: О Вернда Сахл Хашиш: Вернда Сахл Хашиш Резорт — проект компании Ine…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 2/2
О проекте Florenza: Florenza Khamsin — это уникальный комплекс с концепцией двух курортов…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Хургада, Египет
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/3
Обзор: Роскошный курорт на пляже в самом центре района Арабия в Хургаде, сочетающий скандин…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
О проекте Florenza: Florenza Khamsin — это уникальный курортный комплекс с концепцией «двой…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
О проекте Storia Del Mare: Storia Del Mare — это уникальный курорт, сочетающий в себе сов…
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Bella Bay Beach Resort & Spa – Роскошное побережье в Хургаде Bella Bay Beach Resort & Spa…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
О комплексе Holidays Park: Откройте для себя комплекс Holidays Park – элитное место на Кр…
Цена по запросу
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Студия в Хургада, Египет
Студия
Хургада, Египет
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Bella Bay Beach Resort & Spa – Роскошное побережье в Хургаде Bella Bay Beach Resort & Spa…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Хургада, Египет
Квартира 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 3/3
Обзор Scandic Resort – Элитная недвижимость на побережье Красного моря, Хургада Роскошная…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Хургада, Египет
Квартира 2 спальни
Хургада, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
О Holiday Park: Добро пожаловать в Holiday Park Resort — первоклассный курорт на Красном …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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