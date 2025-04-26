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Квартиры с террасой в Хургаде, Египет

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21 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Хургада, Египет
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Просторный дуплекс с 3 спальнями находится в престижном районе Эль Хеляль. Данный район слав…
$124,000
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/5
Апартаменты на продажу в Tiba Golden, Хургада – 2 спальни, вид на бассейн. Предлагаем на …
$83,000
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Кондо 1 комната в Хургада, Египет
Кондо 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Scandic Resort-проект с пляжем в центральной части Хургады! Рассрочка до 4-х лет на готовые …
$55,015
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
Welcome to La Luna Garden, an exclusive residential development located in the serene neighb…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
Студия находится на втором этаже жилого комплекса Даймонд резорт. Общая площадь составляет …
$42,500
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Welcome to La Vista Magawish Resort La Vista Magawish Resort is a luxury residential proj…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Новый жилой комплекс расположен в самом центре туристического променада Мамша . Доступен ком…
$71,800
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KIKO for Investment and Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Район Сахль Хашиш расположен на юге Хургады и является одним из престижных и популярных сред…
$105,688
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
Студия общей площадью 51м2 расположена на втором этаже нового ухоженного комплекса с несколь…
$22,000
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Кондо 1 комната в Хургада, Египет
Кондо 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Cala Sahl Hasheesh-роскошная недвижимость на престижном курорте. Cтудии, апартаменты и пентх…
$54,850
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Квартира 5 комнат в Хургада, Египет
Квартира 5 комнат
Хургада, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Просторная атмосферная квартира площадью 250м2 полностью готовая к комфортному проживанию. …
$131,327
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью укомплектованная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейн…
$130,000
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Majra Resort - это новый жилой комплекс с апартаментами повышенной комфортности, уникального…
$76,125
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивная продажа: студия в современном комплексе. Предлагается на продажу новая студи…
$22,500
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейнами…
$154,684
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Студия в новом комплексе с доступом к пляжу Tiba Golden. Уютная и светлая студия на треть…
$45,000
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Студия с мебелью и техникой в жилом комплексе с личным пляжем Tiba Golden. Продается студ…
$66,314
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
Квартира расположена в современном жилом комплексе с собственным пляжем и бассейнами, на пеш…
$82,067
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/5
Две студии с балконом с видом на внешнюю сторону компаунда, каждая общей площадью 29,5м2, ра…
$39,105
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Просторная квартира с 1 спальней находится на первом этаже (прямой выход к бассейну) жилого …
$39,245
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/6
Стильные апартаменты с 1 спальней в компаунде Флоренция Хамсин. Абсолютно новая квартира …
$68,000
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Параметры недвижимости в Хургаде, Египет

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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