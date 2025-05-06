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Квартиры с видом на горы в Египте

Хургада
123
Красное Море
226
Al Hadaba
71
Al Ahia
11
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43 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 комната в Al Hadaba, Египет
Многоуровневые квартиры 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/6
Эксклюзивная студия-лофт с просторной террасой находится на последнем этаже жилого комплекса…
$95,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
Просторная, абсолютно новая квартира с 2 спальнями расположена в жилом доме в районе Арабия.…
$61,827
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней и видом на море в одном из лучших комплексов Хургады. Уютная кварти…
$65,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$56,515
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Абсолютно новая просторная квартира с 1 спальней в Casablanca Beach. Просторная квартира …
$74,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
Welcome to your dream home by the sea Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahya…
$25,291
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Кондо 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира с 2 спальнями и видом на море в компаунде с приватным пляжем. Простор…
$125,077
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KIKO for Investment and Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
La Bella Star: A New Star in Hurghada Sky La Bella Star is a new residential project loca…
$25,028
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Студия с видом на море и бассейны в жилом комплексе с пляжем Селена Бэй. Абсолютно новая …
$61,082
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Светлая студия с балконом в комплексе 3 Пирамиды. Все аналогичные студии от Застройщика прод…
$26,500
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
Новая квартира с 2 спальнями в компаунде с пляжем Casablanca Beach. Уютная квартира с дву…
$72,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/5
Квартира с 2 спальнями расположена на 4 этаже в жилом доме с бассейном в районе Новый Эль Ка…
$50,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Квартира 5 комнат в Хургада, Египет
Квартира 5 комнат
Хургада, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Просторная атмосферная квартира площадью 250м2 полностью готовая к комфортному проживанию. …
$131,327
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 4/7
Продается квартира с 1 спальней Адрес: Египет, Хургада, район Эль-Каусер Цена: 80 300 …
$86,631
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Cordoba-новый проект на севере Хургады. Cordoba - новый проект на финальной стадии строит…
$28,718
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Жилая резиденция премиум класса с собственным пляжем Veranda в районе Сахль Хашиш. Студии и …
$89,375
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Panorama Hills Resort 🔥Начало строительства нового компаунда в самой центральной части Хурга…
$30,890
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Welcome to the Holidays Park Resort, where relaxation meets adventure! Nestled in the heart …
$47,427
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Almaza Suites-новый проект от надежной компании-застройщика! Всего 36 студий, квартир с 1 и …
$22,114
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Majra Resort - это новый жилой комплекс с апартаментами повышенной комфортности, уникального…
$76,125
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
Проект Grand Rock расположен на туристическом променаде в двух минутах от супермаркета Carre…
$39,810
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Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Продается Квартира с 1 спальней и собственным садом - Собственный пляж - Новое строите…
Цена по запросу
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Представляем вашему вниманию новый проект PREMIER Beachfront Apartments ,от надежного застро…
$55,200
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Квартира 1 комната в Хургада, Египет
Квартира 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/6
$90,968
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Кондо 1 комната в Красное Море, Египет
Кондо 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Уникальный бутик-комплекс в самом центре Сахль Хашиш. Mirador Sahl Hasheesh — это уникаль…
$93,464
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/7
Продается квартира с 1 спальней и видом на море Жилой комплекс. Новое строительство. Р…
$95,484
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью укомплектованная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейн…
$130,000
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Студия 2 комнаты в Хургада, Египет
Студия 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Welcome to La Vista Magawish Resort La Vista Magawish Resort is a luxury residential proj…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается Квартира с 1 спальней и собственным садом - Собственный пляж - Новое строите…
Цена по запросу
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Кондо 1 комната в Хургада, Египет
Кондо 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Cala Sahl Hasheesh-роскошная недвижимость на престижном курорте. Cтудии, апартаменты и пентх…
$54,850
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Типы недвижимости в Египте

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квартиры-студии
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трехкомнатные

Параметры недвижимости в Египте

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с видом на озеро
с полем для гольфа
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