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Квартиры с бассейном в Sosua, Доминиканская Республика

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41 объект найдено
Квартира 1 комната в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$117,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 4/4
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$348,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$392,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
Откройте для себя этот стильный кондоминиум с одной спальней и одной ванной комнатой, которы…
$159,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Этот потряс…
$78,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/3
Прекрасно расположен на холмах Сосуа исвязан с закрытым поселком Residencial Hispaniola.10-1…
$445,950
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$360,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Этаж 1/3
Эти потрясающие, недавно отремонтированные апартаменты с тремя спальнями и тремя с половиной…
$549,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 6 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$675,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$234,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Эта красивая вилла с 2 спальнями и 2 ванными комнатами удобно расположена всего в нескольких…
$259,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$121,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
$109,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
$250,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
Эта уникальная вилла с 4 спальнями и 2 ванными комнатами на просторном участке ждет вас. Дом…
$345,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$270,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$405,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Этаж 3/3
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Этот потряс…
$1,40 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2/2
Впечатляющая квартира на берегу моря, в элитном жилом комплексе Beach прямо в Сосуа и прямо …
$850,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
3-й этаж, 3 спальни, 3,5 ванных комнаты, 200 м2 постройки, вид на океан с балкона, возможнос…
$515,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$351,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
Отличное расположение в премиальном районе Сосуа, не более 3 минут ходьбы по пляжу в Playa C…
$173,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$195,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$121,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$351,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж 2/1
Эта уникальная вилла с 4 спальнями и 2 ванными комнатами на просторном участке ждет вас. Дом…
$450,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 3/2
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Доминиканская Республика. Этот потрясающий кондоминиум…
$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Е Проект состоит из 18 квартир с 1 и 2 спальнями, каждая со своей ванной комнатой, распредел…
$147,000
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Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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