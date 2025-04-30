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Квартиры с видом на море в Sosua, Доминиканская Республика

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29 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
Откройте для себя этот стильный кондоминиум с одной спальней и одной ванной комнатой, которы…
$159,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/3
Прекрасно расположен на холмах Сосуа исвязан с закрытым поселком Residencial Hispaniola.10-1…
$445,950
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$360,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Этаж 1/3
Эти потрясающие, недавно отремонтированные апартаменты с тремя спальнями и тремя с половиной…
$549,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 14 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 14 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 14
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,35 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$675,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Эта красивая вилла с 2 спальнями и 2 ванными комнатами удобно расположена всего в нескольких…
$259,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/5
$200,000
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
Эта уникальная вилла с 4 спальнями и 2 ванными комнатами на просторном участке ждет вас. Дом…
$345,000
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Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$270,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$405,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Этаж 3/3
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Этот потряс…
$1,40 млн
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2/2
Впечатляющая квартира на берегу моря, в элитном жилом комплексе Beach прямо в Сосуа и прямо …
$850,000
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
3-й этаж, 3 спальни, 3,5 ванных комнаты, 200 м2 постройки, вид на океан с балкона, возможнос…
$515,000
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Квартира 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$351,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Пентхаус 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
$380,000
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Квартира 4 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$351,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж 2/1
Эта уникальная вилла с 4 спальнями и 2 ванными комнатами на просторном участке ждет вас. Дом…
$450,000
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Квартира 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
$140,000
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 3/2
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Доминиканская Республика. Этот потрясающий кондоминиум…
$1,10 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
$280,000
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Квартира 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Уютная вилла Colibri с двумя спальнями и красивой террасой в качестве дополнительного жилого…
$259,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/1
Эта одноуровневая полностью меблированная вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами предлага…
$350,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$995,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/3
Откройте для себя эти потрясающие апартаменты на первом этаже с 2 спальнями и 2,5 ванными ко…
$666,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 6 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 518 м²
Этаж 1/1
Эта роскошная тропическая недвижимость с 5 спальнями отличается превосходным качеством и рас…
$899,000
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 3/3
В этом пентхаусе с 4 спальнями есть балкон на первом этаже и солнечная крыша на втором этаже…
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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