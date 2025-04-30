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Квартиры с видом на горы в Sosua, Доминиканская Республика

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$348,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/5
$200,000
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Пентхаус 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
$380,000
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Квартира 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
$140,000
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Пентхаус 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
$280,000
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Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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