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Квартиры в Sosua, Доминиканская Республика

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22 объекта найдено
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, с Agua в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, с Agua
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€133,562
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
1 большая спальня, 1 большая гостиная с кухней, 1 большой балкон с видом на бассейн, 1 больш…
€131,745
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€454,294
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€2,36 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2/2
Впечатляющая квартира на берегу моря, в элитном жилом комплексе Beach прямо в Сосуа и прямо …
€772,299
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 3/3
Этот пентхаус с 4 спальнями располагает балконом на первом этаже и солнечной крышей на второ…
€999,446
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€109,939
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 4/4
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€567,867
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
€227,147
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
€99,036
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Этаж 4/4
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€1,23 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
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€318,914
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
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€327,091
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/3
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€367,978
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€212,609
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€356,166
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€109,939
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€106,305
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сальседо, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сальседо, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
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€177,174
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
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€204,432
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
€254,404
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
€127,202
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Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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