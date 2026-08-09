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Квартиры в Sosua, Доминиканская Республика

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21 объект найдено
Квартира 1 спальня в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
An oasis of freedom and adventure in the heart of the tropical nature of Cabarete. It is not…
$212,600
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Квартира 2 спальни в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Квартира 1 спальня в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Modern and well-designed studio apartments offering a functional layout, comfort, and attrac…
$119,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
3-й этаж, 3 спальни, 3,5 ванные комнаты, 200 м2 конструкции, вид на океан с балкона, возможн…
$515,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Every detail of The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte is inspired by the b…
$475,000
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Квартира 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
On a privileged beachfront, oceanfront location along the Cabarete Bay, a new icon of luxury…
$540,000
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Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
Эксклюзивный пентхаус премиум-класса, первая линия к океану, захватывающий вид на океан. Сов…
$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
$549,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира
Sosua, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Этот потряс…
$1,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
В этом пентхаусе с 4 спальнями есть балкон на первом этаже и солнечная крыша на втором этаже…
$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 1 спальня в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Resale Apartment for Sale – 1 Bedroom | Fully Furnished Well-maintained resale apartment, fu…
$170,000
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Квартира в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира
Sosua, Доминиканская Республика
$675,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира
Cabarete, Доминиканская Республика
$1,08 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
Откройте для себя эти потрясающие апартаменты на первом этаже с 2 спальнями и 2,5 ванными ко…
$666,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
3-й этаж, 3 спальни, 3,5 ванных комнаты, 200 м2 постройки, вид на океан с балкона, возможнос…
$515,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира
Sosua, Доминиканская Республика
$351,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Пентхаус 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
$280,000
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Пентхаус 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
$380,000
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Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/5
$200,000
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Квартира 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
$140,000
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Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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