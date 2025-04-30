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Аренда вилл с террасой на сутки в Доминиканской Республике

La Romana
15
Jarabacoa
8
Ла-Вега
8
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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла Биби – идеальное пристанище для незабываемого отдыха, расположенное всего в пяти минут…
$800
за сутки
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Вилла 5 спален в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 565 м²
Отличное расположение в районе Лас-Канас, рядом с теннисным клубом и в нескольких минутах ез…
$950
за сутки
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Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Единственная двухэтажная вилла в районе Лос-Лагос. Он имеет очень хороший дизайн открытого п…
$1,050
за сутки
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Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Гостевой доступМесто идеально подходит для пеших прогулок и катания на горных велосипедах, в…
$350
за сутки
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

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