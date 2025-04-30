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Аренда вилл с бассейном на сутки в Доминиканской Республике

La Romana
15
Jarabacoa
8
Ла-Вега
8
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13 объектов найдено
Вилла 10 спален в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 10 спален
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Впечатляющая вилла для отдыха на Карибах, в эксклюзивном Каса-де-Кампо, Ла-Романа.Вилла имее…
$4,500
за сутки
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Вилла 3 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в Балкон-дель-Атлантико! Доступно для аренды! Расстояние до пляжа! Идеально подходит д…
$560
за сутки
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Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Наслаждайтесь максимальной роскошью и комфортом, предлагаемыми этой красивой частной виллой,…
$1,200
за сутки
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Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в Каса-де-Кампо, идеально подходит для семейного отдыха в спокойной и спокойно…
$850
за сутки
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Вилла 6 спален в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Costa Verde #3 расположен в элитном районе курорта Casa de Campo с видом на восьмое отверсти…
$3,600
за сутки
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Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Приезжайте и окунитесь в атмосферу пребывания в таком уникальном месте, как Casa Palmeira! C…
$1,200
за сутки
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Вилла 4 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла Биби – идеальное пристанище для незабываемого отдыха, расположенное всего в пяти минут…
$800
за сутки
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Вилла 5 спален в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла с пятью спальнями для 12 гостей, расположенная в знаменитом комплексе Casa d…
$850
за сутки
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Вилла 5 спален в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Драгоценная вилла в роскошном известном комплексе Casa de Campo, La Romana. В нем есть 5 спа…
$1,100
за сутки
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Вилла 2 спальни в Rio San Juan, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Rio San Juan, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
частная деревня в престижном проекте Gri-Gri Campana, расположенной на эксклюзивной ферме в …
$450
за сутки
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Вилла 5 спален в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 565 м²
Отличное расположение в районе Лас-Канас, рядом с теннисным клубом и в нескольких минутах ез…
$950
за сутки
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Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Единственная двухэтажная вилла в районе Лос-Лагос. Он имеет очень хороший дизайн открытого п…
$1,050
за сутки
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Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Гостевой доступМесто идеально подходит для пеших прогулок и катания на горных велосипедах, в…
$350
за сутки
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа