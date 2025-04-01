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Аренда вилл на сутки в Ла-Вега, Доминиканская Республика

Jarabacoa
8
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8 объектов найдено
Вилла 4 спальни с джакузи, со стиральной машиной, с кухней в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с джакузи, со стиральной машиной, с кухней
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Отправьтесь всей семьей в это фантастическое горное место с множеством мест, где можно весел…
$400
за сутки
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Вилла 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Гостевой доступМесто идеально подходит для пеших прогулок и катания на горных велосипедах, в…
$350
за сутки
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Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Домик в горном проекте Quintas del Bosque с грандиозными пространствами и панорамным видом н…
$550
за сутки
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Вилла 3 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вернитесь к природе, окруженной пышным тропическим лесом Джарабакоа. Этот современный горный…
$300
за сутки
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Вилла 4 спальни в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$500
за сутки
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Вилла 3 спальни с джакузи, с комнатой для горничной в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с джакузи, с комнатой для горничной
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в эксклюзивном туристическом жилом комплексе Quintas del Bosque. Впечатляющий вид…
$400
за сутки
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Вилла 5 спален в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Villa located in Quintas del Bosque Jarabacoa, Dominican Republic at 1,100 meters above the …
$395
за сутки
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
With its vibrant colors and natural beauty, this new property located in Quintas del Bosque,…
$400
за сутки
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Параметры недвижимости в Ла-Вега, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном

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1111 голосов