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Аренда вилл около гольф-клуба на сутки в Доминиканской Республике

La Romana
15
Jarabacoa
8
Ла-Вега
8
Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Наслаждайтесь максимальной роскошью и комфортом, предлагаемыми этой красивой частной виллой,…
$1,200
за сутки
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Вилла 5 спален в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 565 м²
Отличное расположение в районе Лас-Канас, рядом с теннисным клубом и в нескольких минутах ез…
$950
за сутки
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Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Единственная двухэтажная вилла в районе Лос-Лагос. Он имеет очень хороший дизайн открытого п…
$1,050
за сутки
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Вилла 2 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Он имеет две спальни, главную спальню с королевской кроватью и вторую спальню с двумя кроват…
$550
за сутки
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

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