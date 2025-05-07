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Квартиры с бассейном в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

однокомнатные
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5 объектов найдено
Квартира в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Квартира
Batey El Soco, Доминиканская Республика
удобства поле для гольфаКлубный домБассейнПляж
$150,000
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Квартира 1 спальня в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Guayacanes, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Величественная башня 27 уровней апартаментов и пентхаусов расположена на первой линии пляжа,…
$311,550
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Квартира 4 комнаты в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Guayacanes, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Этаж 3/3
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Гуаяканесе, Доминиканская Республика. Этот по…
$349,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Guayacanes, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 14/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$265,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Guayacanes, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,500
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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