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Квартиры с видом на море в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

однокомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Guayacanes, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 14/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$265,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Guayacanes, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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