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Квартиры около гольф-клуба в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Квартира
Batey El Soco, Доминиканская Республика
удобства поле для гольфаКлубный домБассейнПляж
$150,000
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Параметры недвижимости в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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