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Квартиры с террасой в Samana, Доминиканская Республика

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Las Terrenas
27
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Xiwara - это эксклюзивное прибрежное жилое и гостиничное развитие Bigentik Group, расположен…
$193,000
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Типы недвижимости в Samana

однокомнатные
двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с садом
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