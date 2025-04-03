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Квартиры с бассейном в Samana, Доминиканская Республика

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Роскошная квартира в Las Terrenas Полностью меблированный250 м2 130 метров сада 120 метров с…
$297,000
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Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Harmony portillo расположен в жемчужине провинции Самана, терренас. Там, где встречаются наи…
$245,000
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Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположен в центре города PLAYA PORTILLO. Наслаждайтесь белыми песками и широким разнообраз…
$329,000
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…
$140,000
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Квартира 1 спальня в Самана, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Самана, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Плоский и виллный проект расположен всего в 400 метрах и 2 минутах от самого эксклюзивного п…
$155,000
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Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

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